Bakanlık'tan son dakika açıklaması: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte, evde bakım maaşı miktarı ve tarihi | Video

Evde bakım maaşı ile ilgili son dakika haberleri, bayram öncesi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bu sabah flaş bir açıklama yapıldı ve evde bakım maaşlarının ne zaman yatacağı kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, evde bakım maaşı ne zaman ve hangi illlerde yatacak? İşte, 2020 Ağustos evde bakım maaşı yatacağı zaman dilimine ilişkin detaylar...