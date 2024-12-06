Borsa İstanbul'da yeni dönem: BIST 50’de açığa satış yasağı kaldırıldı | Video
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), BIST 50 pay piyasalarında uygulanan açığa satış yasağını 2 Ocak 2025 tarihinden itibaren kaldıracağını açıkladı.
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