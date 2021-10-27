E-Ticaret hacmi 161 Milyar TL'’ye çıktı | Video

Pandemi sürecinde e-ticarete olan ilgi arttı. Yılın ilk 6 ayında ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75 artarak, 161 milyar liraya çıktı.

Türkiye'de e-ticarete olan ilgi her geçen gün artıyor. 2021'in ilk 6 ayında 161 milyar liralık ticaret hacmine ulaşıldı. A Para'da yayınlanan KOBİ Platformu programında pandemi sürecinde daha fazla gelişen e-ticaretle ilgili gelişmeler masaya yatırıldı. Hande Özdemir Gül'ün sunduğu programa konuk olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-Ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, pandemi sürecinde birçok şeyin değiştiğini belirterek, "Tüketicinin alışkanlıkları, tercihleri, davranışları gibi birçok durum pandemiyle değişti. Eskiden en çok pazartesi günleri alışveriş yapılırken, şimdi salı günleri yapılmaya başladı" dedi. Özkara, "Bu senenin ilk yarısında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 75 oranında e-ticaret hacminde büyüme yaşandı. 161 milyar liralık hacme ulaşıldı" diye konuştu.

DÖNÜŞÜM SÜRECI BAŞLADI

Kapanmaların sona ermesiyle birlikte fiziksel hayattaki ticari hacimlerin de artmaya başladığını söyleyen Özkara, "Bu durum bizi yanıltmamalı. İlerleyen süreçte yeniden yaşanabilecek olumsuz bir deneyim veya insanların e-ticaretle ilgili edinmiş olduğu kolaylık gibi konuları da göz önünde bulundurduğumuzda artık büyüyen bir pazarın devam ettiğini görebiliriz" dedi.

Pandemiyle birlikte birçok işletmenin dijital dönüşüm sürecine girdiğini kaydeden Özkara, "İşletmeler, ürünlerini hem kendi sitelerinde hem pazar yerlerinde hem de kendi dükkanlarında satarak ticari anlamda bir fayda sağladılar" şeklinde konuştu.

10 BIN KOBİ'YE HIZMET

Dijitalleşme sürecinin bazı işletmeler için zor, bazıları için ise kolay olduğunun altını çizen Seyhun Özkara, "Zor tarafı, teknoloji tarafında işletmelerin neyi nasıl yapacağını bilmemesi. Bizim burada yapmaya çalıştığımız ve 10 binin üzerinde KOBİ'ye hizmet vermemizin amacı, e-ticareti biraz daha demokratikleştirmek. Yani herkes için erişilebilir, her küçük işletme için de yapılabilir kılmak" ifadelerini kullandı.

ANADOLU ÖNE ÇIKACAK

Özkara, beyaz eşya, küçük ev aletleri, tekstil, elektronik, süpermarket ve gıda ürünlerinin cirosal anlamda e-ticaret hacminin büyük bir bölümünü oluşturduğunu belirtti. Özkara, şöyle devam etti: "Bir diğer taraftan baktığımızda da e-ticaret yapan işletmelerde İstanbul, İzmir, Bursa ve Ankara e-ticaret yapan işletmelerin yüzde 50'sinin bulunduğu şehirler olarak öne çıkıyor. Anadolu'daki işletmeler, yöresel ürünlerimizin hala yeteri kadar ülkeye dağıtamadığını ve bu firmaların İstanbul, İzmir, Bursa ve Ankara'dan geride olduğunu gösteriyor. Aslında çok iyi üreticiler, çok güzel ürünler var. Önümüzdeki dönemde bu illerdeki işletmeler de ürünlerini tüm Türkiye'ye satıyor olacaklar ve pazar sadece birkaç ilin dominasyonunun dışına çıkmış olacak."

REKABETTE FİYAT TEK UNSUR DEĞİL

İşletmelerin birbirleriyle olan rekabetinin sadece fiyat gibi algılandığını belirten Özkara, "Fiyatın dışına çıktığımızda, hizmet kalitesi, kurulum sürecinde verilen destek, kolay erişilebilir olması gibi hususlar KOBİ'ler açısından çok büyük bir avantaj. İstediklerinde ulaşıp bilgi verebilirler. Bunu bugün büyük pazar yerlerinde sağlamak çok zordur. Ürünle ilgili sadece yazılı olan bilgiyi alabilirsiniz. En fazla iade işlemleri yapılabilir. Ama beyaz eşya, küçük ev aletleri gibi birçok alanda tüketici ciddi bilgiye gereksinim duyuyor. Bu noktada KOBİ'ler ön plana çıkıyor."

"ÖZEL BANKALAR ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI"

KOBİDER Başkanı Nurettin Özgenç, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının esnaf ve KOBİ'ler için çok iyi olduğunu belirterek, "Bu duruma sevinelim mi, üzülelim mi bilemiyorum. Çünkü faiz düştü, bu sefer de döviz kuru yükseldi. Özellikle KOBİ'ler hammaddeyi yurtdışından aldığı için onlar bu durumdan etkilenmiş oldu. Bunun dengelenmesi çok iyi olur" dedi. Kamu bankalarının ticari kredilerdeki indirim hamlesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Özgenç, "Özel bankalar da elini taşın altına koymalı. Kredilerin çoğunu da esnafa ve reel sektöre kullandırmaları lazım diye düşünüyorum" şeklinde konuştu. KÜÇÜK ESNAF KORUNACAK Perakende Yasası'nın önemine de değinen Nurettin Özgenç, "Daha önce çıkan kanunla AVM'lerin Pazar günleri kapalı olmasına karar verilmişti. Ancak uygulanmadı. Yasalar çıkıyor önemli olan uygulamaya geçilmesi. Çünkü şu an haksız ve orantısız bir rekabet var. Düzenleme ile birlikte küçük esnaf korunacak ve haksız rekabetin önüne geçilecek" ifadelerini kullandı.