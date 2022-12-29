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OTOMATİK OYNAT
01:05
Emeklilik borçlanması nasıl yapılır? EYT kararı sonrası SGK video hazırladı 29.12.2022 | 11:27
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu yılın son toplantısını gerçekleştirdi | Video 27.12.2022 | 17:04
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EYT şartları, yaş sınırı ne olacak? Gözler Başkan Erdoğan'da | Video 26.12.2022 | 09:15
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Çocukları merkezine alan örnek bir proje 25.12.2022 | 09:37
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Asgari ücretle neler değişecek? Gözler şimdi emekli zammında | Video 23.12.2022 | 14:38
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), eksik gün için borçlanma başvurusu ve takibinin, e-Devlet'ten daha kolay ve hızlı yapılabildiğini bildirdi.