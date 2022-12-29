Video Ekonomi Emeklilik borçlanması nasıl yapılır? EYT kararı sonrası SGK video hazırladı
Emeklilik borçlanması nasıl yapılır? EYT kararı sonrası SGK video hazırladı

Emeklilik borçlanması nasıl yapılır? EYT kararı sonrası SGK video hazırladı

29.12.2022 | 11:27

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), eksik gün için borçlanma başvurusu ve takibinin, e-Devlet'ten daha kolay ve hızlı yapılabildiğini bildirdi.

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