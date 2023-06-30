Ev kadınlarına prim desteği! Emekli olmak isteyen o rakamı ödeyecek | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği ev kadınlarına emekliliği kolaylaştıracak yasal düzenleme Meclis'e geliyor. Ev kadınlarının sigorta primlerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak.
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