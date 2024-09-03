Video Ekonomi Evlilik kredisi” uygulamasında yeni dönem başladı | Video
Evlilik kredisi” uygulamasında yeni dönem başladı | Video

Evlilik kredisi” uygulamasında yeni dönem başladı | Video

03.09.2024 | 10:11

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar 12 bin 132 çift başvurdu, şu ana kadar şartları yerine getiren toplam 3 bin 963 çift söz konusu krediden yararlandı” dedi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu" projesinde yeni bir aşamaya geçildiğini belirterek, yurt genelinde doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta şartları sağlayan çiftlerin fona başvurularını almaya başladıklarını açıkladı.
Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla ortaya çıkarılan Aile ve Gençlik Fonu ile gençlerin aile kurmalarını desteklediklerini belirtti.
Projenin pilot uygulamasını deprem bölgesi olan Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da başlattıklarını hatırlatan Göktaş, evlenecek gençlere yönelik 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteğinin çok büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

"3 bin 963 çift söz konusu krediden yararlandı"
Projeye başvuruların 15 Şubat itibarıyla "www.aile.gov.tr" adresi üzerinden alınmaya başlandığını hatırlatan Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar 12 bin 132 çift başvurdu, şu ana kadar şartları yerine getiren toplam 3 bin 963 çift söz konusu krediden yararlandı" ifadesini kullandı.

"Karabük, Bartın ve Zonguldak'ı dahil ettik"
Aile ve Gençlik Fonu'nda yeni bir döneme geçtiklerini ve projenin pilot uygulamasının ikinci bölümünü başlattıklarını açıklayan Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu'na TÜİK verilerine göre doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ı dahil ettik. Bu 3 ilden şartları sağlayan çiftlerimizin başvurularını almaya başladık" dedi.

Yeni eklenen illerin yanı sıra söz konusu destekten daha fazla çiftin yararlanabilmesi için şartları da kolaylaştırdıklarını vurgulayan Göktaş, desteğe başvuru şartlarının arasında yer alan çiftlerin toplam gelirlerinin 2 asgari ücreti aşmaması şartında düzenlemeye gidildiğini belirtti.
Pilot uygulama kapsamında sahadan aldıkları dönüşler ve vatandaşların talepleri kapsamında gelir kriterinde yeni düzenleme yaptıklarını aktaran Göktaş, "Gelir kriterini, kişilerin alabilecekleri ek ödemeleri de kapsayacak şekilde 2.3 asgari ücrete çıkartıyoruz. Böylece daha fazla gencimizin desteğimizden yararlanmasının önünü açmış oluyoruz" ifadesini kullandı.

Göktaş, Bakanlık olarak gençleri desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.

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