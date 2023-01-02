EYT ne zaman Meclis'e gelecek? EYT yasası ne zaman yürürlüğe girecek ve Resmi Gazetede yayımlanacak? | Video
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EYT ne zaman Meclis'e gelecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT düzenlemesi için müjdeleri Başkan Erdoğan açıkladı. Hal böyle olunca EYT düzenlemesinin Meclis'e gelme tarihi ise merak ediliyor. Peki, EYT ne zaman Meclis'e gelecek? EYT Resmi Gazete'de yayımlandı mı, ne zaman yasalaşacak?