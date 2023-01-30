EYT şartları açıklanıyor! 3600 gün primle emeklilik hesaplaması nasıl olacak? | Video

Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesi bugün Meclis Başkanlığı'na geliyor. EYT şartları da yapılacak basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaşılacak. Bakanlığın hazırladığı teknik çalışma neticesinde EYT taslağı kanun teklifi haline getirildi. Peki EYT staj konusu taslakta var mı? SSK'da 3600 prim günü ile Bağ-Kur'da 5400 prim günü ile emeklilik mümkün mü? EYT maaşı nasıl hesaplanacak? İşte EYT'de son durum ile beraber kesinleşen şartlar.