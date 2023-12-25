Fuzul Yönetim Kurulu Başkanı Fuzul Topraktan projesinin detaylarını anlattı: "Böyle ev sahibi olabilirsiniz..." | Video

Fuzul Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, Turkuvaz Medya'da düzenlenen Finansın Geleceği Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Akbal, Fuzul Topraktan projesini başlattıklarını ve bu projenin çok önemli olduğunu söyledi.