Video Ekonomi Fuzul Yönetim Kurulu Başkanı Fuzul Topraktan projesinin detaylarını anlattı: "Böyle ev sahibi olabilirsiniz..." | Video
Fuzul Yönetim Kurulu Başkanı Fuzul Topraktan projesinin detaylarını anlattı:

Fuzul Yönetim Kurulu Başkanı Fuzul Topraktan projesinin detaylarını anlattı: "Böyle ev sahibi olabilirsiniz..." | Video

25.12.2023 | 13:14

Fuzul Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, Turkuvaz Medya'da düzenlenen Finansın Geleceği Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Akbal, Fuzul Topraktan projesini başlattıklarını ve bu projenin çok önemli olduğunu söyledi.

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