Hizmet İhracatı Zirvesi | Yarının İhracatı Bilişim Hizmetleri: Kamu ve Özel Sektör Perspektifinden Başarı Hikayeleri ve Atılacak Adımlar

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi, "Yarının İhracatı Bilişim Hizmetleri: Kamu ve Özel Sektör Perspektifinden Başarı Hikayeleri ve Atılacak Adımlar" konulu panelde Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri Daire Başkanı Fatih Aydın, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Eğitim Komitesi Başkan Yardımcısı Çağrı Erhan, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ve Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Feride Cem'in sorularını yanıtladı.