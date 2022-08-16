İkinci el otomobil satışına '6 ay ve 6 bin km' şartı getirildi | Video

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OTOMATİK OYNAT
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İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.