Video Ekonomi İstikbal Daima Zirvede, Herkesin Kalbinde!
İstikbal Daima Zirvede, Herkesin Kalbinde!

İstikbal Daima Zirvede, Herkesin Kalbinde!

18.12.2023 | 21:00

Mobilya sektörünün lider markası İstikbal, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir tarafından gelen bayileriyle birlikte Uluslararası Bayiler Buluşması’nı gerçekleştirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstikbal Uluslararası Bayiler Buluşması, 11-14 Aralık tarihleri arasında yurt içi ve yurt dışından 800'ün üzerinde İstikbal bayisinin katılımıyla Antalya'da gerçekleşti. Bu yıl 'Biz Varız, Daima Zirvede, Herkesin Kalbinde' mottosuyla düzenlenen büyük buluşmada İstikbal'in 2024 yeni ürün koleksiyonlarının sunumu yanında strateji toplantıları da gerçekleştirildi.

Strateji toplantısında 2023 yılının değerlendirmelerinden sonra 2024 yılına ilişkin hedeflerine vurgu yapan İstikbal Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük; '67 yıllık köklü kurum kültürümüz, nitelikli insan kaynağımız, son sistem üretim teknolojilerimiz, özgün ve fonksiyonel tasarımlarımız, yaygın lojistik ve pazarlama faaliyetlerimiz ile yurt içindeki liderliğimizi korumayı, uluslararası platformda ise ilk üç içerisinde yer alma hedefiyle çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün dünyanın pek çok farklı ülkesinden gelerek bizlerle birlikte olan tüm bayilerimize katılımlarından dolayı teşekkürlerimiz sunuyorum. Daima zirvede ve herkesin kalbinde var olmaya devam edeceğiz' dedi. Toplantı üstün başarı sağlayan bayilere plaketlerinin takdim edildiği ödül töreni ile son buldu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstikbal Daima Zirvede, Herkesin Kalbinde! 00:59
İstikbal Daima Zirvede, Herkesin Kalbinde! 18.12.2023 | 21:00
SON DAKİKA: Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2’nci Toplantısı sona erdi! 2024 asgari ücret ne kadar olacak? | Video 02:46
SON DAKİKA: Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2'nci Toplantısı sona erdi! 2024 asgari ücret ne kadar olacak? | Video 18.12.2023 | 15:21
2024 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret için gözler ikinci toplantıda | Video 01:23
2024 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret için gözler ikinci toplantıda | Video 17.12.2023 | 09:44
Altın yükselecek mi, düşecek mi? İslam Memiş’ten önemli açıklamalar | Video 09:15
Altın yükselecek mi, düşecek mi? İslam Memiş’ten önemli açıklamalar | Video 16.12.2023 | 12:49
Moody’s Türkiye’nin kredi notu için ne diyecek? | Video 02:44
Moody's Türkiye'nin kredi notu için ne diyecek? | Video 15.12.2023 | 12:33
Türkiye’nin en büyük bor tesisi A Haber’de | Video 15:18
Türkiye'nin en büyük bor tesisi A Haber'de | Video 14.12.2023 | 12:40
NYN Askı ve Ahşap Genel Müdür Yardımcısı Ömer Berat Noyan: Avrupa’daki en iyi firmayız 13:51
NYN Askı ve Ahşap Genel Müdür Yardımcısı Ömer Berat Noyan: "Avrupa'daki en iyi firmayız" 12.12.2023 | 14:13
Asgari Ücret ne kadar olacak? Ekonomist gazeteci Mete Dirice’den dikkat çeken analiz | Video 05:42
Asgari Ücret ne kadar olacak? Ekonomist gazeteci Mete Dirice'den dikkat çeken analiz | Video 12.12.2023 | 09:36
SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Işıkhan, TİSK ve TÜRK-İŞ’ten ilk açıklama! | Video 19:49
SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Işıkhan, TİSK ve TÜRK-İŞ'ten ilk açıklama! | Video 11.12.2023 | 14:03
Cevdet Yılmaz: 2025’te istikrar dönemine gireceğiz | Video 23:58
Cevdet Yılmaz: "2025'te istikrar dönemine gireceğiz" | Video 11.12.2023 | 12:46
Asgari ücrette pazarlık başlıyor! Tespit komisyonu bugün toplanıyor, zam yüzde kaç olacak? | Video 08:03
Asgari ücrette pazarlık başlıyor! Tespit komisyonu bugün toplanıyor, zam yüzde kaç olacak? | Video 11.12.2023 | 09:45
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonla mücadelemizin aylık etkilerini görmeye başladık  | Video 07:58
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Enflasyonla mücadelemizin aylık etkilerini görmeye başladık " | Video 08.12.2023 | 14:00
Kalyon PV’den 100 milyon dolarlık yeni yatırım hedefi | Video 09:17
Kalyon PV'den 100 milyon dolarlık yeni yatırım hedefi | Video 07.12.2023 | 09:01
Asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zamlı maaş tablosu | Video 02:11
Asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zamlı maaş tablosu | Video 06.12.2023 | 14:06
5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? | Video 02:53
5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? | Video 05.12.2023 | 13:38
5 bin TL ikramiye hesaplara ne zaman yatacak? | Video 02:29
5 bin TL ikramiye hesaplara ne zaman yatacak? | Video 05.12.2023 | 11:35
5 aylık enflasyon farkı belli oldu! En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? | Video 19:07
5 aylık enflasyon farkı belli oldu! En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? | Video 04.12.2023 | 11:00
TikTok tehlikesi büyüyor! Tepki çeken görüntülere karşı aileler neler yapabilir? | Video 03:57
TikTok tehlikesi büyüyor! Tepki çeken görüntülere karşı aileler neler yapabilir? | Video 02.12.2023 | 14:37
Başkan Erdoğan’dan dikkat çeken asgari ücret açıklaması! | Video 02:02
Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken asgari ücret açıklaması! | Video 02.12.2023 | 14:23
Altında yükseliş sürecek mi? Borsa yatırımcısına kazandırdı mı? | Video 05:58
Altında yükseliş sürecek mi? Borsa yatırımcısına kazandırdı mı? | Video 02.12.2023 | 11:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA