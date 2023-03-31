Kira krizini çözecek hamle! Kısa sürede sonuç alınıyor... | Video
Meclis Genel Kurulu’ndan kabul edilen kanuna göre; kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvuru yapılacak.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:36
Kira krizini çözecek hamle! Kısa sürede sonuç alınıyor... | Video 31.03.2023 | 14:19
05:38
03:18
02:01
İBB'nin yapmaktan vazgeçtiği metro hattını Bakanlık açacak | Video 30.03.2023 | 08:47
01:10
Yerli otomobil Togg'un ilk sahipleri belli oldu | Video 30.03.2023 | 08:44
01:33
Milli Elektrikli Tren için sona gelindi | Video 29.03.2023 | 13:56
00:40
03:24
04:58
06:43
TOGG çekilişi bugün gerçekleşiyor! TOGG çekilişi canlı yayın izle | Video 29.03.2023 | 12:28
04:15
01:53
09:28
00:50
05:32
11:00
03:06
15:25
04:41