Video Ekonomi Kira krizini çözecek hamle! Kısa sürede sonuç alınıyor... | Video
Kira krizini çözecek hamle! Kısa sürede sonuç alınıyor... | Video

Kira krizini çözecek hamle! Kısa sürede sonuç alınıyor... | Video

31.03.2023 | 14:19

Meclis Genel Kurulu’ndan kabul edilen kanuna göre; kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvuru yapılacak.

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