Video Ekonomi Malatya'da İhracat Seferberliği Zirvesi! Bakan Ömer Bolat'tan önemli açıklamalar | Video
Malatya'da İhracat Seferberliği Zirvesi! Bakan Ömer Bolat'tan önemli açıklamalar | Video

Malatya'da İhracat Seferberliği Zirvesi! Bakan Ömer Bolat'tan önemli açıklamalar | Video

13.02.2024 | 08:56

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi 2 Şubat 2024, Cuma günü Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Binası, Kemal Sunal Salonu'nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Ömer Bolat zirvede önemli açıklamalarda bulundu.

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