Malatya'da İhracat Seferberliği Zirvesi! Dilek Güngör'den önemli açıklamalar | Video
Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi 2 Şubat 2024, Cuma günü Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Binası, Kemal Sunal Salonu'nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör yaptı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:01
09:36
"Tertemiz Duyguların Sponsoru Bingo'dan Filenin Sultanları'na destek" 12.02.2024 | 16:57
35:30
TCMB Başkanı Fatih Karahan: Parasal sıkılığı koruyacağız 08.02.2024 | 11:31
01:28
Ticaret Bakanlığı'ndan kaçak otomobil operasyonu | Video 07.02.2024 | 09:10
10:38
"HAYATA İYİ BAKIYORUZ" 06.02.2024 | 09:55
05:21
İstanbul'un Taksi Sorununa Çözüm: Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği 05.02.2024 | 07:00
11:30
Bakan Bolat: “Bu yıl 377 milyar dolar ihracat hedefimiz var” | Video 26.01.2024 | 12:41
09:06
Başkan Erdoğan: "Akla ziyan dedikodularla ekonomiyi hedef aldılar" | Video 24.01.2024 | 12:53
01:20
"Yarısı Bizden" kampanyası bilgilendirme tırlarına yoğun ilgi | Video 21.01.2024 | 12:25
17:35
Trafik sorununa paylaşımlı çözüm 22.01.2024 | 07:00
02:12
02:00
02:09
Başkan Erdoğan: "THY'nin ekonomiye katkısı 56 milyar dolar" | Video 18.01.2024 | 10:08
13:45
01:34
2024 Emekli maaşları ne kadar olacak? Ek zam çalışması tamamlandı | Video 12.01.2024 | 15:22
04:32
KAAN uçuşa hazır! Geri sayım başladı | Video 12.01.2024 | 15:20
09:12
03:55
'KAAN' Gök Vatan'a damga vuracak! İlk uçuş için geri sayım başladı | Video 10.01.2024 | 14:33
03:16
Togg'un yeni modeli T10F, Las Vegas'ta görücüye çıktı | Video 10.01.2024 | 06:01
01:34
Bakan Özhaseki duyurdu "Malatya ayağa kalkacak" | Video 09.01.2024 | 16:36