Malatya'da İhracat Seferberliği Zirvesi! Dilek Güngör'den önemli açıklamalar | Video

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi 2 Şubat 2024, Cuma günü Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Binası, Kemal Sunal Salonu'nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör yaptı.