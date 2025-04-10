Merkotech Kurucu Ortağı Sedat Kazanç: "Otomotiv endüstrisinin takip ettiği politikayı izlemek istiyoruz" | Video
Merkotech Kurucu Ortağı Sedat Kazanç, SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulundu.
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