Mikser Medya Kurucusu Enes Burak Çevik: "Büyük referanslar edinmiş bir şirketimiz var" | Video 06.12.2024 | 13:55 Mikser Medya Kurucusu Enes Burak Çevik, SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Bulunduğu sektörde 10 yıllık bir kariyer tecrübesine sahip olduğunu belirten Çevik, mevcutta dijital marka yönetimi ve prodüksiyon yapımcılık yöneticiliği yaptıklarını söyledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Mikser Medya Kurucusu Enes Burak Çevik, 4 ortakla birlikte kurdukları şirketin sektörde adım adım ilerlediğini ve yapmış oldukları iş ile insanların hayallerini inşa ettiklerini aktardı. "Büyük referanslar edinmiş bir şirketimiz var" diyen Çevik, şirketlerinin yaptıkları hizmetle birlikte insanların hayallerine dokunan bir yer olduğunu anımsanmasını hedeflediklerini söyledi.

