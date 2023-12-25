Misyon Yatırım CEO'su Önder Halisdemir: "2024 çok daha olumlu olacak" | Video

Misyon Yatırım CEO'su Önder Halisdemir, Turkuvaz Medya'da düzenlenen Finansın Geleceği Zirvesi'nde 2023'ü analiz etti, 2024 yılının çok daha pozitif olacağını söyledi.