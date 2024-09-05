Nice Optik Eğitim Danışmanlık Ticaret Ltd. Şti. Kurucusu Hakan Kayra: "Sağlam adımlarla ilerliyoruz" | Video
Nice Optik Eğitim Danışmanlık Ticaret Ltd. Şti. Kurucusu Hakan Kayra, Sabah TV'ye özel açıklamalarda bulundu.
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