Portakal Tercüme A.Ş. Kurucusu Gürkan Gülpınar: "70 kişiye istihdam sağlıyoruz" | Video
Portakal Tercüme A.Ş. Kurucusu Gürkan Gülpınar, Sabah TV'ye özel açıklamalarda bulundu.
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