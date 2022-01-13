Sıfır araçlara gelen ÖTV düzenlemesi ikinci ele de yansıyacak | Video

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2022 yılında sıfır araçlarda uygulanacak matrah limitleri düzenlendi. 1600 silindire kadar olan araçlarda vergi dilimi 3'ten 5'e çıkarıldı. Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.