SON DAKİKA: 250 milyar TL'lik dev kredi paketi! Bakan Nebati detayları açıkladı | Video
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Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, toplam 14 farklı paketten oluşan 200 milyar liralık Hazine destekli kefalet karşılığı 250 milyar liralık kredi paketinin ayrıntılarını açıkladı.