Son Dakika: Ağustos 2020 kira artış oranı ne kadar? TEFE TÜFE oranı ile Ağustos 2020 kira artışı | Video
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Temmuz ayı enflasyon oranlarının belli olması ile birlikte milyonlarca vatandaş, açıklanan verileri araştırmaya başladı. Özellikle, ' TEFE TÜFE oranı ile Ağustos 2020 kira artışı ne kadar oldu' sorusu, ev sahibi ve kiracılar için merak konusu oldu. Peki, 2020 Temmuz ayı verilerine göre Ağustos 2020 kira artış oranı ne kadar oldu? İşte, konuya ilişkin detaylar ve Ağustos 2020 kira artış oranı...