Ağustos 2020 kira artış oranı ne kadar? TEFE TÜFE oranı ile Ağustos 2020 kira artışı

Ev sahibi ve kiracıların yanıtını merak ettiği 'Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu mu?' sorusunun yanıtı netlik kazandı. Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile beraber 2020 Ağustos ayı kira zammı artış oranı da belli oldu. Ağustos ayı içerisinde kira sözleşmesi yenileyecek olan vatandaşlar, zamlı kira bedeli ile sözleşmelerini yenileyecek. Peki, 2020 Ağustos kira zammı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, enflasyon rakamları ve Ağustos ayı kira artış oranı...

2020 AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU MU?