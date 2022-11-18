Video Ekonomi SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 ne kadar olacak? TİSK Genel Başkanı'ndan 'dengeli asgari ücret' çağrısı! | Video
SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 ne kadar olacak? TİSK Genel Başkanı'ndan 'dengeli asgari ücret' çağrısı! | Video

SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 ne kadar olacak? TİSK Genel Başkanı'ndan 'dengeli asgari ücret' çağrısı! | Video

18.11.2022 | 10:58

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Son dakika haberi: Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulunan TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, süreci üçlü imza ile sonlandırmak istediklerini söyledi. Akkol, "İşverenlerin ağır maliyetler altında ezildiği bir durumu da istemiyoruz. Dengeli bir asgari ücret konusunda gayret göstereceğiz" dedi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem konuyla ilgili A Haber'de açıklamalarda bulundu.

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