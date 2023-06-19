SON DAKİKA | Asgari ücret için zam mesaisi: Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan ilk açıklama! | Video
SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için görüşmeler devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısını tamamlarken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı kabul ettiği bildirildi. Görüşme AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Ergün Atalay, asgari ücretin en geç perşembe gününe kadar açıklanmasını beklediğini ifade etti.
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