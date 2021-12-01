SON DAKİKA: Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı! 2022 asgari ücret zammı ne kadar olucak? İşte o açıklamalar...

Asgari ücret zammı için beklenen gün geldi, çattı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022 yılından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek için toplandı. Son dakika asgari ücret haberine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 2022 asgari ücret zammı toplantısında, "İş verimliliğini artıran bir rakamda buluşacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin toplantıda yaptığı açıklamada, "Asgari ücret son zamanlarda kamuoyunda sıkça tartışılan bir konu haline geldi. Asgari ücret gerçekten önemli. Türkiye'de asgari ücret alan yaklaşık 6 milyon civarında işçi var emekçi var. Emeği koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz." dedi.

Bakan Bilgin, çalışmaları 4 oturumla tamamlamayı öngördüklerini bildirdi.

Bakan Bilgin, "İnanıyorum buradan çıkacak karar Türkiye'nin büyümesini daha da ileriye taşıyacaktır. Toplumda bir adalet duygusunu, sosyal dayanışmayı da güçlendirecektir." açıklamasında bulundu.



Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "İlk defa oluyor. Hem işverenlerimiz, hükümetimiz ve biz çalışanlar ilk defa ortak noktaya gelmiş bulunuyoruz. Enflasyonun üzerinde bir artış olmasını işverenlerimiz de kabul ediyor" sözlerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT BİLGİN BAŞKANLIĞINDA BAKANLIĞIN REŞAT MORALI SALONU'NDA İLK KEZ TOPLANDI



Toplantıda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise Türk-İş temsil etti. İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını da Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat yaptı.