Video Ekonomi SON DAKİKA: Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı! 2022 asgari ücret zammı ne kadar olucak? İşte o açıklamalar...
SON DAKİKA: Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı! 2022 asgari ücret zammı ne kadar olucak? İşte o açıklamalar...

SON DAKİKA: Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı! 2022 asgari ücret zammı ne kadar olucak? İşte o açıklamalar...

01.12.2021 | 15:16

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı! 2022 asgari ücret zammı ne kadar olucak? İşte o açıklamalar... 31:55
SON DAKİKA: Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı! 2022 asgari ücret zammı ne kadar olucak? İşte o açıklamalar... 01.12.2021 | 15:16
Asgari ücret belli oldu mu? Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Asgari ücret 2022 ne kadar? | Video 03:01
Asgari ücret belli oldu mu? Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Asgari ücret 2022 ne kadar? | Video 01.12.2021 | 14:49
SON DAKİKA: Bakan Bilgin: ’’Enflasyonun karşısında biz emeği koruyacağız’’ 01:17
SON DAKİKA: Bakan Bilgin: ''Enflasyonun karşısında biz emeği koruyacağız'' 01.12.2021 | 14:39
SON DAKİKA : Asgari ücret zammı için 3 senaryo: 2022 asgari ücret maaş zammı için kritik toplantı başladı! 05:58
SON DAKİKA : Asgari ücret zammı için 3 senaryo: 2022 asgari ücret maaş zammı için kritik toplantı başladı! 01.12.2021 | 14:15
Son dakika | Ekonomist Belgin Maviş: Merkez Bankası döviz için yeni hamleler yapabilir 01:35
Son dakika | Ekonomist Belgin Maviş: Merkez Bankası döviz için yeni hamleler yapabilir 01.12.2021 | 13:39
İsviçreli ünlü ekonomistten Türkiye ekonomisi için çarpıcı tahmin! Para piyasasında ilk sinyaller geldi 06:23
İsviçreli ünlü ekonomistten Türkiye ekonomisi için çarpıcı tahmin! Para piyasasında ilk sinyaller geldi 01.12.2021 | 11:05
SON DAKİKA: Canlı yayında 2022 yılı asgari ücret zammı tahmini! Asgari ücrette büyük gün 09:58
SON DAKİKA: Canlı yayında 2022 yılı asgari ücret zammı tahmini! Asgari ücrette büyük gün 01.12.2021 | 10:36
Türkiye, büyüme oranıyla G20’de lider | Video 01:51
Türkiye, büyüme oranıyla G20'de lider | Video 30.11.2021 | 13:26
SON DAKİKA | Bakan Bilgin’den 3600 ek gösterge açıklaması: Gündemin gereğini yapacağız 03:38
SON DAKİKA | Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması: Gündemin gereğini yapacağız 30.11.2021 | 12:15
Son dakika! Türkiye 3. çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü | Video 03:49
Son dakika! Türkiye 3. çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü | Video 30.11.2021 | 10:07
Black C Media Kurucu Ortağı Cengiz Coşkun Girişimcilik, cesaret ister | Video 07:13
Black C Media Kurucu Ortağı Cengiz Coşkun "Girişimcilik, cesaret ister" | Video 29.11.2021 | 11:24
’Faiz inerse üretim artar’ 25:15
'Faiz inerse üretim artar' 29.11.2021 | 10:16
Tuna Çetinkaya: Borsa İstanbul’da iyimser havanın dışına çıkılmadı 03:33
Tuna Çetinkaya: Borsa İstanbul'da iyimser havanın dışına çıkılmadı 28.11.2021 | 12:01
Fed faiz artırımı için harekete geçecek mi? 03:33
Fed faiz artırımı için harekete geçecek mi? 28.11.2021 | 11:58
Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul dolar bazında hala çok ucuz 03:52
Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul dolar bazında hala çok ucuz 28.11.2021 | 11:55
Petrol fiyatlarında düşüş sürecek mi? 03:11
Petrol fiyatlarında düşüş sürecek mi? 28.11.2021 | 11:51
Son Dakika: TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan önemli enflasyon açıklaması! 02:16
Son Dakika: TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan önemli enflasyon açıklaması! 26.11.2021 | 11:16
SON DAKİKA: 2022 Eylül ayına kadar şekere zam yok 10:01
SON DAKİKA: 2022 Eylül ayına kadar şekere zam yok 25.11.2021 | 13:46
Son dakika! Bakan Bilgin’den asgari ücret açıklaması Uzlaşmaya yakınız | Video 01:30
Son dakika! Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması "Uzlaşmaya yakınız" | Video 25.11.2021 | 11:21
SON DAKİKA: Kur bahanesi ile sokak çağrısı yapan hesaplar için harekete geçildi! EGM’den açıklama var... 01:50
SON DAKİKA: Kur bahanesi ile sokak çağrısı yapan hesaplar için harekete geçildi! EGM'den açıklama var... 24.11.2021 | 16:18

Asgari ücret zammı için beklenen gün geldi, çattı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022 yılından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek için toplandı. Son dakika asgari ücret haberine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 2022 asgari ücret zammı toplantısında, "İş verimliliğini artıran bir rakamda buluşacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin toplantıda yaptığı açıklamada, "Asgari ücret son zamanlarda kamuoyunda sıkça tartışılan bir konu haline geldi. Asgari ücret gerçekten önemli. Türkiye'de asgari ücret alan yaklaşık 6 milyon civarında işçi var emekçi var. Emeği koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz." dedi.

Bakan Bilgin, çalışmaları 4 oturumla tamamlamayı öngördüklerini bildirdi.

Bakan Bilgin, "İnanıyorum buradan çıkacak karar Türkiye'nin büyümesini daha da ileriye taşıyacaktır. Toplumda bir adalet duygusunu, sosyal dayanışmayı da güçlendirecektir." açıklamasında bulundu.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "İlk defa oluyor. Hem işverenlerimiz, hükümetimiz ve biz çalışanlar ilk defa ortak noktaya gelmiş bulunuyoruz. Enflasyonun üzerinde bir artış olmasını işverenlerimiz de kabul ediyor" sözlerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT BİLGİN BAŞKANLIĞINDA BAKANLIĞIN REŞAT MORALI SALONU'NDA İLK KEZ TOPLANDI

Toplantıda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise Türk-İş temsil etti. İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını da Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat yaptı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA