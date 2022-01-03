SON DAKİKA: Memur ve Emekli maaş zammı bugün belli oldu! Kim ne kadar zam alacak? İşte maaş zammı tablosu... | Video
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Son dakika haberi: Türkiye'deki milyonlarca SSK - Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren Aralık ayı enflasyonu açıklandı. Böylece; 2022 emekli ve memur maaş zamları da netleşmiş oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılacak ocak zammı yüzde 25.48, memur ve memur emeklisine yapılacak zam da 5+22.48 olarak ortaya çıktı. Peki kim ne kadar alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte kuruşu kuruşuna emekli ocak zammı tablosu!