SON DAKİKA: Memur ve Emekli maaş zammı bugün belli oldu! Kim ne kadar zam alacak? İşte maaş zammı tablosu... | Video

Son dakika haberi: Türkiye'deki milyonlarca SSK - Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren Aralık ayı enflasyonu açıklandı. Böylece; 2022 emekli ve memur maaş zamları da netleşmiş oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılacak ocak zammı yüzde 25.48, memur ve memur emeklisine yapılacak zam da 5+22.48 olarak ortaya çıktı. Peki kim ne kadar alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte kuruşu kuruşuna emekli ocak zammı tablosu!