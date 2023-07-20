SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! | Video
Son dakika haberi: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Temmuz 2023 TCMB toplantısı Hafize Gaye Erkan başkanlığında gerçekleşti. Merkez Bankası toplantısı sonrası 'Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne oldu' sorusu yanıt buldu. Merkez Bankası politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 17,5 seviyesine yükseltti. Bu faiz artırımı Mart 2021'den beri ikinci oldu. Öte yandan Merkez Bankası piyasalara yön verecek faiz kararı metnini de yayımlandı. Ekonomistler TCMB'nin faiz kararı yanında, karar metninin önemine dikkat çekti.
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