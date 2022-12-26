SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Muş'tan asgari ücret sonrası marketlere sert uyarı: "Haksız fiyat artışlarına müsaade etmeyeceğiz"

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin üst yöneticileriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk. Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.