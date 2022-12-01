SON DAKİKA: TİSK Başkanı Burak Akkol'dan EYT ve asgari ücret açıklaması | Video

Son dakika haberi... Asgari ücret ve emelilikte yaşa takılanlar (EYT) için yapılan EYT düzenlemesi gündemdeki sıcaklığını artırıyor. İşveren tarafını temsil eden TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Meclis'e bu ay gelmesi beklenen EYT düzenlemesi ve asgari ücret 2023 için dikkat çeken açıklamalar yaptı.