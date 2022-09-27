Video Ekonomi SON DAKİKA: TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası orta gelir grubuna yeni konut kampanyası! | Video
SON DAKİKA: TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası orta gelir grubuna yeni konut kampanyası! | Video

SON DAKİKA: TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası orta gelir grubuna yeni konut kampanyası! | Video

27.09.2022 | 09:39

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Son dakika haberi...Cumhuriyet tarihinin en büyük TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası bu kez orta gelir grubu için yeni konut kampanyası geliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Emlak Konut, GYODER, İNDER ve TMB ile görüşüyoruz" dedi.

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