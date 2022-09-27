SON DAKİKA: TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası orta gelir grubuna yeni konut kampanyası! | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:58
19:37
09:56
05:00
SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den 2023 Asgari Ücret ve EYT açıklaması! | Video 23.09.2022 | 14:59
02:51
21:50
21:09
Ev ve mutfak eşyaları sektörü dünyada ilk beşe girdi 21.09.2022 | 09:58
02:44
16:31
01:59
00:38
Türkiye'nin ekonomi kanalı A Para 4 yaşında 16.09.2022 | 11:21
06:18
25:32
18:42
Yenilenebilir enerji cenneti Türkiye 14.09.2022 | 09:51
00:08
TOGG son paylaşımı merak uyandırdı | Video 12.09.2022 | 17:19
02:35
TOGG 29 Ekim'de seri üretime geçiyor | Video 12.09.2022 | 17:17
03:54
01:32
00:55
Son dakika haberi...Cumhuriyet tarihinin en büyük TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası bu kez orta gelir grubu için yeni konut kampanyası geliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Emlak Konut, GYODER, İNDER ve TMB ile görüşüyoruz" dedi.