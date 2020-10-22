'Tekstilciler Eylül ayında ihracatını artırdı'

A Para’da Hande Özdemir’in sunduğu Kobi Platformu’nun bu haftaki konukları Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin ile TechXtile Startup Challenge Proje Koordinatörü ve Ventures&Mentors League CEO’su Ufuk Batum oldu. Programda, konuklar tekstil sektörünün son durum hakkında bilgi verirken, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği önderliğinde düzenlenen Techxtile Start-Up Challenge projesini de anlattı.