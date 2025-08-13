TETSİAD Başkan Adayı Murat Şahinler: “Türkiye ev tekstilini dünyanın zirvesine taşıyacağız”

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Başkan Adayı Murat Şahinler, dünyada ve Türkiye'de tekstilin başta gelen merkezlerinden olan Denizli'de sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Şahinler, “Türkiye ev tekstilini tasarım, kalite ve markasıyla dünyanın zirvesine taşıyacağız” dedi.