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OTOMATİK OYNAT
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TOGG deneme sürüşlerine devam ediyor | Video 28.09.2022 | 11:11
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SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den 2023 Asgari Ücret ve EYT açıklaması! | Video 23.09.2022 | 14:59
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Yenilenebilir enerji cenneti Türkiye 14.09.2022 | 09:51
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TOGG son paylaşımı merak uyandırdı | Video 12.09.2022 | 17:19
29 Ekim’de açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı Türkiye’nin otomobili TOGG’un Gemlik fabrikasında tüm hazırlıklar tamamlandı. TOGG'un SUV modelinin ilk etapta 280 adet otomobil üretildiği öğrenildi. Fabrika tarafından paylaşılan son görüntüde çok sayıda elektrikli araç pistte deneme sürüşü yapıyor.