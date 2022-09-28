TOGG deneme sürüşlerine devam ediyor | Video

29 Ekim’de açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı Türkiye’nin otomobili TOGG’un Gemlik fabrikasında tüm hazırlıklar tamamlandı. TOGG'un SUV modelinin ilk etapta 280 adet otomobil üretildiği öğrenildi. Fabrika tarafından paylaşılan son görüntüde çok sayıda elektrikli araç pistte deneme sürüşü yapıyor.