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TÜİK rakamları açıklayacak! Enflasyon maaşlara nasıl yansıyacak? | Video 05.12.2022 | 09:14
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SON DAKİKA: Bakan Nebati duyurdu: EYT için işverene kredi desteği! | Video 02.12.2022 | 11:14
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Bakan Nebati: Dünya hızla resesyona sürükleniyor 01.12.2022 | 10:58
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Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! Üst üste 9 çeyrek büyüdü | Video 30.11.2022 | 12:36
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Yeni asgari ücrette ilk toplantı yarın | Video 30.11.2022 | 10:32
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Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 3,9 büyüdü 30.11.2022 | 10:21
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Bugün Ankara’da hareketli bir ekonomi gündemi olacak. Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Peki enflasyon rakamı maaşlara nasıl yansıyacak? Enflasyon kimleri ilgilendiriyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi..