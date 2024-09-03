Yarısı bizden ile konutlar yükseliyor! Bakan Kurum: "İstanbul’da dönüşümü devlet-millet el ele başaracağız" | Video

İstanbul'da Kentsel Dönüşümde "Yarısı Bizden" desteğinin ilk döneminde başvuru yapan vatandaşların yeni yapıları hızla yükseliyor. İnşaatlardan görüntüler paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da dönüşümü başaracağız. Bunu devlet-millet el ele, omuz omuza yapacağız " ifadelerini kullandı. Evlerini dönüştüren vatandaşlar ise projeden tüm İstanbul'un yararlanması gerektiğine dikkat çekip, "Devlete güvensinler. Biz böyle evleri kendi başımıza yaptıramazdık" mesajını verdi.