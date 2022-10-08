Zigana Tüneli projesinde sona doğru! Süreyi 30 dakika kısaltacak | Video

Trabzon'u Gümüşhane'ye bağlayacak olan Zigana Tüneli projesinde sona gelindi. Yapımı devam eden yeni Zigana Tüneli'nde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "2023 yılı Nisan ayında hizmete açmayı hedefliyoruz. Zigana Tüneli gurur projeleri arasında yerini alacak" ifadelerini kullandı.