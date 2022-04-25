Video Ekonomi Zincir marketler piyasayı nasıl etkiliyor? TESK Başkanı A Haber'de açıkladı | Video
Zincir marketler piyasayı nasıl etkiliyor? TESK Başkanı A Haber'de açıkladı | Video

Zincir marketler piyasayı nasıl etkiliyor? TESK Başkanı A Haber'de açıkladı | Video

25.04.2022 | 10:32

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TESK Başkanı BEndevi Palandöken, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

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