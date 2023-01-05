"Ateş Kuşları" 13 Ocak Cuma günü başlıyor | Video

Yayınlanan tanıtımları ile beklentiyi adım adım yükselten atv’nin sezona damga vuracak yeni dizisi “Ateş Kuşları”nın yayın tarihi belli oldu. Eşsiz ve farklı hikayesi, muhteşem oyuncu kadrosuyla atv ekranında sezonun en çok konuşulacak yapımı olacak Bozdağ Film imzalı Ateş Kuşları dizisinin yayın günü belli oldu. 13 Ocak Cuma günü saat 20.00’de atv’de yayınlanacak dizinin ilk bölümünden görüntülerin yer aldığı tanıtım nefesleri kesti! Yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada büyük yankı uyandıran Ateş Kuşları tanıtımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni topladı.