Video Fragman Üç Kız Kardeş 18. bölüm fragmanı yayınlandı | Video
Üç Kız Kardeş 18. bölüm fragmanı yayınlandı | Video

Üç Kız Kardeş 18. bölüm fragmanı yayınlandı | Video

14.09.2022 | 09:01

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Nesrin'in hafızası oldukça kötü durumdadır. Sadık karısına hakim olmaya çalışırken zorlanır. Evde hüzünlü bir hava hakimdir. Somer ve Türkan cephesinde de işler karışmıştır. Mine evdeki yerini sağlamlaştırmaya çalışır.

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