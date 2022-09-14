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OTOMATİK OYNAT
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Üç Kız Kardeş 18. bölüm fragmanı yayınlandı | Video 14.09.2022 | 09:01
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Gönül Dağı 66. bölüm full izle! Gönül Dağı son bölüm tek parça izle | VİDEO 06.09.2022 | 01:00
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MasterChef'te Somer Şef'ten Fatmanur'a fırça! "Haddini aşma!" | Video 30.08.2022 | 13:28
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Duy Beni 9. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Melisa'dan şok hareket | Video 26.08.2022 | 09:30
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Ben Bu Cihana Sığmazam 1. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI | Video 25.08.2022 | 13:07
Nesrin'in hafızası oldukça kötü durumdadır. Sadık karısına hakim olmaya çalışırken zorlanır. Evde hüzünlü bir hava hakimdir. Somer ve Türkan cephesinde de işler karışmıştır. Mine evdeki yerini sağlamlaştırmaya çalışır.