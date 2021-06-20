Video Haber 30 yaş üstü kişiler aşı olmaya başladı | Video

30 yaş üstü kişiler aşı olmaya başladı | Video

30 yaş üstü kişiler aşı olmaya başladı | Video
20.06.2021 | 10:21

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamayla aşı randevularında yaş sınırının 30'a indiğini belirtmişti. A Haber, aşılamada son durumu canlı yayında aktardı.

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