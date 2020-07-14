81 il BİZ81İZ projesinde buluşuyor! | Video

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından, Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı’nın destekleriyle hazırlanan; Türkiye'nin 81 ilini, "15 Temmuz ve Hissettikleriniz" temasıyla buluşturmayı hedefleyen; BİZ81İZ Dijital Hafıza Projesi, 15 Temmuz'un 4.yıldönümünde yayına girmeye hazırlanıyor.