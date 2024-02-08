AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhalefete: "Hepinize yeteriz, hepinizin haddini bildirmeye hazırız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ""Muhalefet partilerinden birisi çıkmış demiş ki ‘Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'na haddini bildireceğiz.’ İşte ben de diyorum ki; bak biz Adana'dayız. Buradayız. Hepinize yeteriz ve hepinizin haddini bildirmeye hazırız, kararlıyız" dedi.