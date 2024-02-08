Video Haber AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhalefete: "Hepinize yeteriz, hepinizin haddini bildirmeye hazırız"
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhalefete:

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhalefete: "Hepinize yeteriz, hepinizin haddini bildirmeye hazırız"

08.02.2024 | 21:52

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ""Muhalefet partilerinden birisi çıkmış demiş ki ‘Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'na haddini bildireceğiz.’ İşte ben de diyorum ki; bak biz Adana'dayız. Buradayız. Hepinize yeteriz ve hepinizin haddini bildirmeye hazırız, kararlıyız" dedi.

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