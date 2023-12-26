AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Özgür Özel Netanyahu ile aynı düzlemde
Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Terör operasyonlarının devam ettiğini belirten Ömer Çelik "Terör örgütlerine müsaade etmeyiz" dedi. Çelik, Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'a yönelik tepki çeken sözleri ile ilgili de "Özel, Netanyahu ve terör örgütleri ile aynı düzleme düşmüştür" ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
09:45
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Özgür Özel Netanyahu ile aynı düzlemde 26.12.2023 | 20:15
00:22
Motosiklet sürücüsünü kaskla darp eden şahıs yakalandı 26.12.2023 | 20:08
05:12
Emekli maaşı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu? | Video 26.12.2023 | 14:48
10:11
Kahraman şehitlerimiz için memleketlerinde tören | Video 26.12.2023 | 13:13
04:48
Terör hedefleri tek tek imha ediliyor | Video 26.12.2023 | 12:16
43:47
Türkiye, kahraman şehitlerini uğurluyor! Vatan size minnettar | Video 26.12.2023 | 12:51
00:57
01:37
Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak? | Video 26.12.2023 | 12:14
09:26
Adalet Bakanı Tunç: "AYM, Anayasa'ya bağlı kalmalı" | Video 26.12.2023 | 12:13
42:48
10:27
01:45
Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan hayatını kaybetti! | Video 26.12.2023 | 09:49
02:46
Eski Bakan Yaşar Okuyan vefat etti | Video 26.12.2023 | 09:05
01:28
Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar emniyete verildi | Video 26.12.2023 | 09:05
01:28
Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar emniyete verildi | Video 26.12.2023 | 08:39
01:36
Batman’da karda mahsur kalan vatandaşlar jandarma tarafından kurtarıldı 25.12.2023 | 22:40
01:51
Iğdır'da dev Türk Bayraklarıyla teröre lanet yürüyüşü yapıldı 25.12.2023 | 22:40
06:50
05:14
Nevşehir’de şehitler için dua edildi 25.12.2023 | 22:40
01:00
Van’da üzerine çığ düşen iş makinesi kurtarıldı 25.12.2023 | 22:40