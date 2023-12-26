AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Özgür Özel Netanyahu ile aynı düzlemde

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Terör operasyonlarının devam ettiğini belirten Ömer Çelik "Terör örgütlerine müsaade etmeyiz" dedi. Çelik, Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'a yönelik tepki çeken sözleri ile ilgili de "Özel, Netanyahu ve terör örgütleri ile aynı düzleme düşmüştür" ifadelerini kullandı.