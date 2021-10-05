AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli son dakika açıklamaları: Mavi vatan kırmızı çizgimizdir, tartışılamaz | Video

Son dakika haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK ve MKYK toplantılarının ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Yunanistan ve Rum kesiminin Ege, Doğu Akdeniz'de maksimalist davranışlarından vazgeçmesi gerektiğini belirten Ömer Çelik, "En son bir Rum gemisinin ihlali karşısında Deniz kuvvetlerimiz anında müdahale ederek geri göndermiştir. Mavi vatan kırmızı çizgimizdir, ana vatanın ayrılmaz parçasıdır." ifadelerini kullandı. Muhalefetin "AK Parti döneminde hiç fabrika kurulmadığı" yönündeki iddialarını "yalan siyaseti" olarak değerlendiren Çelik, "Hali hazırda OSB'si olmayan il kalmamıştır. Bugün itibariyle OSB sayısı 325'e ulaşmıştır." dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cezayir açıklaması ve Suriye'deki gelişmelerle ilgili de önemli değerlendirmelerde bulundu.