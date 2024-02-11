AK Partili Yeniay'dan Küçükçekmece'deki saldırıya ilişkin açıklama | Video

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay, seçim çalışmasına yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Yeniay, "Toplantıda bir anda otomatik silahlarla ateş edildi. Doğal olarak anlık bir panik söz konusu oldu. Nereden ateş edildiğini bilmiyorduk, biz de arkadaşlardan sakin olmalarını dışarıya çıkmamaları gerektiğini söyledik." dedi.