Video Haber Alanya’da silahlı çatışma!
Alanya’da silahlı çatışma!

Alanya’da silahlı çatışma!

12.03.2024 | 01:24

Antalya’nın Alanya İlçesi’nde henüz bilinmeyen nedenle silahlı çatılma meydana geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Alanya’da silahlı çatışma! 00:21
Alanya’da silahlı çatışma! 12.03.2024 | 01:24
Türkiye’nin en eski Ramazan Bandosu Amasya’da: Tam 160 yıllık 06:13
Türkiye’nin en eski Ramazan Bandosu Amasya’da: Tam 160 yıllık 11.03.2024 | 23:59
Elektrik kabloları bomba gibi patladı: 10 sokak karanlığa gömüldü 04:27
Elektrik kabloları bomba gibi patladı: 10 sokak karanlığa gömüldü 11.03.2024 | 23:59
Tatlıcıdaki hırsızlık anı kamerada: 4 bin TL ve SMA bağış kumbarasını çaldılar 02:08
Tatlıcıdaki hırsızlık anı kamerada: 4 bin TL ve SMA bağış kumbarasını çaldılar 11.03.2024 | 22:47
Almanya’da Ramazan ayının ilk iftarı yapıldı 02:55
Almanya’da Ramazan ayının ilk iftarı yapıldı 11.03.2024 | 22:47
Abdülhamit Han Cami Ramazan Ayı’nda bir başka güzel 03:13
Abdülhamit Han Cami Ramazan Ayı’nda bir başka güzel 11.03.2024 | 22:09
İsrail güçlerinden Filistinlilere insanlık dışı muamele: 6 Filistinliyi iple birbirine bağladılar 00:28
İsrail güçlerinden Filistinlilere insanlık dışı muamele: 6 Filistinliyi iple birbirine bağladılar 11.03.2024 | 22:09
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ilk iftarını şehit aileleri ile yaptı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 07:31
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ilk iftarını şehit aileleri ile yaptı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 11.03.2024 | 21:13
SON DAKİKA | Bakırköy’de feci kaza: TIR köprüye çarptı, aracın üzerine devrildi 00:46
SON DAKİKA | Bakırköy'de feci kaza: TIR köprüye çarptı, aracın üzerine devrildi 11.03.2024 | 19:34
Ekrem İmamoğlu’nun sağ kolu Fatih Keleş deste deste para sayarken görüntülendi | Video 00:36
Ekrem İmamoğlu’nun sağ kolu Fatih Keleş deste deste para sayarken görüntülendi | Video 11.03.2024 | 16:42
MSB’de kritik zirve! Bakan Güler, Bakan Fidan ve MİT Başkanı Kalın bir araya geldi | Video 00:20
MSB'de kritik zirve! Bakan Güler, Bakan Fidan ve MİT Başkanı Kalın bir araya geldi | Video 11.03.2024 | 15:10
CHP mitinginde Seçer ve Başarır’ın tarafları birbirine girdi! Ali Mahir Başarır yumurta yağmuruna tutuldu | Video 00:37
CHP mitinginde Seçer ve Başarır'ın tarafları birbirine girdi! Ali Mahir Başarır yumurta yağmuruna tutuldu | Video 11.03.2024 | 14:54
Atmaca füzesi hedefini başarıyla vurdu | Video 00:45
Atmaca füzesi hedefini başarıyla vurdu | Video 11.03.2024 | 10:08
Eylem hazırlığındayken yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi | Video 02:44
Eylem hazırlığındayken yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi | Video 11.03.2024 | 09:01
“Mercek-13” operasyonlarında bin 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı | Video 01:27
“Mercek-13” operasyonlarında bin 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı | Video 11.03.2024 | 08:40
Londra’nın ünlü caddesi Ramazan ayına özel aydınlatıldı 07:19
Londra’nın ünlü caddesi Ramazan ayına özel aydınlatıldı 11.03.2024 | 00:11
Sultanahmet Cami’nde Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı 09:37
Sultanahmet Cami’nde Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı 11.03.2024 | 00:11
Frankfurt’un ana caddesi Ramazan ayı için aydınlatıldı 08:08
Frankfurt'un ana caddesi Ramazan ayı için aydınlatıldı 11.03.2024 | 00:10
Tekirdağ’da korkunç kaza kamerada: Yaralıyı ezip yardım edenlere çarptı: 1 ölü 00:30
Tekirdağ'da korkunç kaza kamerada: Yaralıyı ezip yardım edenlere çarptı: 1 ölü 11.03.2024 | 00:11
Edirne’de Ramazan’ın ilk Teravih namazı kılındı 01:02
Edirne’de Ramazan'ın ilk Teravih namazı kılındı 11.03.2024 | 00:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA