Ali Babacan: "Uzlaşma olmaz ise partimin adayı benim" | Video

6'lı masa her partinin genel merkezinde bir kez olmak üzere 6 toplantı gerçekleştirdi. Toplantıların hiçbirinden dikkat çeken bir vaat çıkmazken, bir aday ismi de öne çıkmadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, söylemleri ile adaylık istedğini ortaya koyarken, 6'lı masada Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu dışında bu adaylığa çok sıcak bakılmadığı belirtiliyor. Nitekim Meral Akşener'in de, 'Aday belirleme konusunda size güveniyoruz...' şeklinde gelen bir yoruma, 'Sizi yanıltmayacağım' yanıtı vererek, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkacağı mesajını ilettiği değerlendiriliyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, masada yer alan DEVA Partisi'nin Genel Başkanı Ali Babacan, "Uzlaşma olmaz ise partimin adayı benim" çıkışı yaptı. Ali Babacan'ın bu sözleri, aday belirleme sürecinde 6'lı masadaki partilerin kendi yollarına da gidebileceğinin ilk işaret fişeği olarak yorumlanıyor.