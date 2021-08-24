Aşı olmayan öğretmenler ve okul çalışanları ne yapacak? Yüz yüze eğitimde okullar için koronavirüs rehberi yayınlandı!
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Son dakika haberleri... Yüz yüze eğitimde koronavirüs tedbirleri nasıl uygulanacak? Aşı olmayan öğretmenler ve okul çalışanlarına PCR testleri nasıl uygulanacak? İşte yüz yüze eğitimde okullarda uygulanacak kornavirüs tedbirlerinin detayları...