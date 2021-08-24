Video Haber Aşı olmayan öğretmenler ve okul çalışanları ne yapacak? Yüz yüze eğitimde okullar için koronavirüs rehberi yayınlandı!

Aşı olmayan öğretmenler ve okul çalışanları ne yapacak? Yüz yüze eğitimde okullar için koronavirüs rehberi yayınlandı!

Aşı olmayan öğretmenler ve okul çalışanları ne yapacak? Yüz yüze eğitimde okullar için koronavirüs rehberi yayınlandı!
24.08.2021 | 11:31

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Aşı olmayan öğretmenler ve okul çalışanları ne yapacak? Yüz yüze eğitimde okullar için koronavirüs rehberi yayınlandı! 03:35
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Son dakika haberleri... Yüz yüze eğitimde koronavirüs tedbirleri nasıl uygulanacak? Aşı olmayan öğretmenler ve okul çalışanlarına PCR testleri nasıl uygulanacak? İşte yüz yüze eğitimde okullarda uygulanacak kornavirüs tedbirlerinin detayları...

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